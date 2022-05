Prins Harry promoot ‘groen’ reizen in promotioneel filmpje

Prins Harry heeft een promotioneel spotje opgenomen voor zijn non-profitorganisatie Travalyst, dat samenwerkt met grote reiswebsites om verschillende locaties en resorts te beoordelen op hun ecologische impact en ‘groenheid’. Harry is joggend te zien in een t-shirt waarop ‘Girl Dad’ staat, waarmee hij een eerbetoon brengt aan zijn dochter Lilibet, die in juni één jaar wordt.

Harry is rennend te zien in een bos als hij aangehouden wordt door een ‘beoordelingsagent’ uit Nieuw-Zeeland, die hem ondervraagt over een papiertje dat de prins vier jaar geleden op een strand in het land zou hebben laten liggen. Vervolgens verschijnt er nog een agent die Harry ondervraagt en hem beoordeelt of hij wel groen heeft gereisd. Het spotje wordt afgesloten met een vrouwelijke agent die de prins uitlegt dat de twee nog in training zijn, waarna Harry verder gaat joggen.

Harry’s organisatie wil “de drijvende kracht zijn achter de nieuwe manier van reizen, om mensen te helpen de wereld te verkennen op een manier die zowel mens als aarde beschermt en een positieve toekomst schetst voor bestemmingen en lokale gemeenschappen”.