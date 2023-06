Prins Harry suggereert: ook telefoon van mijn dokter is gehackt

Niet alleen de telefoon van Harry zelf, maar ook die van zijn dokter is gehackt. Met de daardoor verkregen informatie zouden artikelen over zijn privéleven zijn geschreven. Dat suggereerde de Britse prins dinsdag in de rechtbank tijdens de rechtszaak tegen uitgeverij Mirror Group Newspapers (MGN), maar zeker weet hij het niet.

Op 16-jarige leeftijd brak Harry zijn duim, wat direct groot werd opgepakt door de media. Volgens Harry kwam dat nieuws de wereld in door het aftappen van de telefoon van Harry’s dokter. “Zou het niet kunnen dat de informatie afkomstig is van een klasgenoot?”, aldus de advocaat van MGN in de rechtbank, die ook verwijst naar de memoires van Harry.

Daarin schrijft de prins dat klasgenoten regelmatig informatie over hem lekten naar de pers. “Ik denk het niet”, zegt Harry, die daarop wel moet toegeven dat hij het “niet zeker weet”. Later geeft Harry ook toe dat hij weleens “een aanname” heeft gedaan over de manier waarop informatie bij de pers was beland.