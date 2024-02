Prins Harry terug naar huis na bliksembezoek aan vader Charles

Prins Harry vliegt woensdag na een bezoek van ruim 24 uur weer terug naar huis in de Verenigde Staten. De hertog van Sussex werd door Britse media op het Londense Heathrow Airport gespot.

Harry was op het vliegtuig gestapt nadat maandag bekend was geworden dat zijn vader koning Charles kanker heeft. De prins en Charles spraken elkaar in Clarence House. Volgens bronnen duurde het gesprek zo’n 45 minuten, maar dat zou komen doordat de koning moe zou zijn door zijn behandeling. Charles en zijn vrouw Camilla vertrokken daarna per helikopter naar het landgoed Sandringham.

Het is niet duidelijk of Harry nog andere familieleden, zoals zijn broer William, heeft gezien tijdens zijn verblijf. Volgens ingewijden is Harry niet langsgegaan bij zijn broer, met wie hij nog steeds een moeizame relatie zou hebben.