Prins Harry vergelijkt coronapandemie met hiv-pandemie

Prins Harry zegt dat de coronapandemie vergelijkbaar is met die van hiv. Dat doet hij in een video waarin ook zijn overleden moeder Diana te zien is. Hij spreekt de video in met Winnie Byanyima van het VN-programma UNAIDS.

“De wereld heeft te maken met een dodelijk virus, maar niet voor de eerste keer”, zegt Byanyima. In de video zijn beelden van Diana te zien, die gesprekken voert met hiv- en aidspatiënten. Na miljoenen slachtoffers kon voor velen het leven weer doorgaan dankzij medische doorbraken. “Maar niet voor iedereen”, aldus Harry. Want voor velen is nog steeds geen medicatie tegen hiv beschikbaar, net als dat er voor mensen geen coronavaccins beschikbaar zijn.

Harry en Byanyima pleiten voor een vaccin voor iedereen. “Doorbreek de monopolies”, zegt Harry. Want het probleem lijkt dit keer opnieuw naar de armere gebieden te verschuiven, wordt in de video gesteld. De video is overigens gemaakt om bewustzijn te creëren rondom Wereld Aids Dag.

Ook Frontline Aids, een samenwerkingsgroep die zich inzet voor aidspreventie, ziet dit probleem. “Dit is niet de eerste keer dat de regeringen van rijke landen een probleem hebben opgelost zodra het zich in de achtertuin van iemand anders bevindt”, reageert de directeur. “We zagen het met aids en we beginnen hetzelfde te zien met Covid-19. We kunnen niet toestaan ​​dat de geschiedenis zich herhaalt.”