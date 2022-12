Prins Harry verkleedt zich als Spider-Man voor kerstboodschap

Prins Harry heeft een kerstboodschap gestuurd naar Scotty’s Little Soldiers, een liefdadigheidsinstelling voor kinderen die ouders zijn verloren die in het Britse leger dienden. De prins had zich voor de video verkleed als Spider-Man.

Het filmpje werd zaterdag afgespeeld op het jaarlijkse kerstfeest van de organisatie. Hier moesten de aanwezige kinderen er samen met bekende striphelden voor zorgen dat gestolen kerstcadeautjes weer terugkwamen bij de kerstman. Het doel van het evenement is kinderen een plezierige dag geven rond de feestdagen, een periode die zwaar is als je een ouder moet missen.

Harry benadrukte in zijn filmpje dat de kinderen moesten genieten van hun dag. “Je kunt je schuldig voelen dat je plezier hebt zonder je ouders. Maar ik verzeker jullie dat onze ouders altijd willen dat we plezier hebben”, zei de prins. “Dus voel je niet schuldig, je mag de beste tijd van je leven hebben.”