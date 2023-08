Prins Harry voor het eerst sinds 2019 in Japan

Prins Harry is dinsdag aangekomen in Tokio. De hertog van Sussex werd gefilmd kort nadat hij was geland op het vliegveld Haneda. Harry arriveerde samen met zijn vriend Nacho Figueras. Het duo is woensdag aanwezig bij een liefdadigheidsevenement in de Japanse hoofdstad.

Volgens Japanse media is het voor het eerst sinds 2019 dat de Britse prins een bezoek brengt aan het land. Destijds was Harry in Japan om te kijken bij de finale van het WK rugby. De Engelse rugbyers kwamen toen in actie tegen Zuid-Afrika. De hertog van Sussex, toen nog beschermheer van de Engelse rugbybond, zag zijn team toen met 32-12 verliezen.

Harry en Figueras reizen na het evenement in Tokio verder naar Singapore. Daar doen zij zaterdag mee aan de jaarlijkse polowedstrijd van de organisatie Sentebale, die zich inzet voor kwetsbare kinderen in het zuiden van Afrika.