Prins Harry weer solo op pad tijdens Invictus Games

Prins Harry is maandag opnieuw aanwezig geweest bij de Invictus Games, het door hem bedachte sportevenement voor gewond geraakte veteranen. Hoewel de prins het voor de tweede dag op rij zonder zijn vrouw Meghan moest doen, leek dat hem niet te deren. De jongste zoon van koning Charles zat juichend en klappend op de tribune.

De prins keek niet alleen toe bij de verschillende wedstrijden, maar hij ontmoette ook een aantal deelnemers. Zo sprak hij onder meer met Wali Noori, die een gouden medaille won bij de 100 meter voor mensen met een visuele beperking.

Harry is al sinds de opening op zaterdag aanwezig bij het evenement in Düsseldorf. Zijn vrouw Meghan wordt later pas verwacht.

De Invictus Games, een sportevenement voor veteranen, is dit jaar van 9 tot en met 16 september in Düsseldorf. Het evenement is inmiddels toe aan de zesde editie. Vorig jaar werden de Invictus Games in Den Haag gehouden.