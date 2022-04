Prins Harry ziet Verenigde Staten nu als zijn ’thuis’

Prins Harry heeft in een interview met het Amerikaanse NBC News programma Today gezegd dat hij zich ‘enorm thuisvoelt in de Verenigde Staten’. Aan presentatrice Hoda Kotb vertelde hij ook over zijn bezoek aan zijn grootmoeder koningin Elizabeth.

“Het was geweldig om weer even bij haar te zijn en we hebben als vanouds gelachen, ze heeft een goed gevoel voor humor. Meghan en ik hebben een kopje thee gedronken met haar,” aldus Harry.

De Britse prins liet er geen onduidelijkheid over bestaan dat wonen in de Verenigde Staten hem goed doet. “Ja, voor nu is dit mijn thuis en zo voelt het ook echt aan. We zijn hier met open armen verwelkomd en er is een hele fijne gemeenschap in Santa Barbara.”

Harry en Meghan wonen in Montecito, een plaats die valt onder de Amerikaanse ‘county’ van Santa Barbara. Onder meer Oprah Winfrey en Ellen DeGeneres behoren tot hun buren. Met beide presentatrices hebben ze een goede band.

Het gehele interview met Harry wordt woensdag op NBC News Today in Amerika uitgezonden.