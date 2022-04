Prins Harry’s vlucht naar VS vertraagd door staking op Schiphol

Net als veel andere passagiers heeft ook de Britse prins Harry vertraging opgelopen door de staking op Schiphol zaterdag, meldt De Telegraaf. De hertog van Sussex zou rond 12.50 uur naar Los Angeles vertrekken, maar zijn vlucht liep meer dan tweeëneenhalf uur vertraging op. Door een staking onder personeel dat onder andere bagage en vracht regelt, konden zaterdag tientallen vluchten niet vertrekken vanaf de luchthaven.

De krant meldt dat de prins, die voor de Invictus Games in Nederland was, niet in de menigte hoefde te wachten. In plaats daarvan kon hij gewoon via een aparte afdeling worden ingecheckt alvorens hij per KLM-toestel vertrok. Hij zou een rechtstreekse vlucht hebben genomen en dus niet langs zijn familie in Groot-Brittannië zijn gegaan.

Harry, die het sporttoernooi voor fysiek en mentaal gewonde militairen en veteranen bedacht, arriveerde vorige week vrijdag bij de Invictus Games in Den Haag met zijn vrouw Meghan. Zij vloog na een paar dagen terug naar de Verenigde Staten, maar Harry is tot het einde van het toernooi gebleven. De Invictus Games zijn vrijdagavond afgesloten.