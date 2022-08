Prins William alleen naar finale EK voetbal

Prins William is zonder zijn familie bij de finale van het EK voetbal voor vrouwen in het Londense Wembley Stadium. Op beelden is te zien dat de prins op de tribune zit, omringd door andere personen. De Britse voetbalsters spelen zondagavond de beslissende wedstrijd tegen Duitsland in het stadion.

Britse royaltydeskundigen stelden eerder dat ook de vrouw van William waarschijnlijk aanwezig zou zijn bij de wedstrijd. De vraag was vooral of ook de kinderen van het stel aanwezig zouden zijn. Vooral van hun dochter Charlotte (7) is bekend dat ze voetbalfan is, want dat liet het stel zich ooit ontvallen. Het lijkt er echter op dat William alleen is, aangezien hij niet door familieleden wordt omringd op de tribune.

De hertogin van Cambridge, Catherine, ging eerder op de dag nog aan boord van een catamaran model F50 voor een vriendschappelijke race voorafgaand aan de daadwerkelijke Sail Grand Prix in Plymouth. Catherine nam plaats aan boord bij meervoudig Britse zeilkampioen Sir Ben Ainslie.

William plaatste eerder op de dag nog een filmpje waarin hij de Engelse voetbalsters veel succes wenst in de finale van het EK vrouwenvoetbal. Dat doet hij samen met Charlotte. “Wij willen de leeuwinnen veel geluk toewensen vanavond. Jullie hebben het fantastisch gedaan in de competitie en we hebben al die tijd voor jullie gejuicht”, zegt de prins. Daarna neemt Charlotte het woord. “Veel succes! Ik hoop dat jullie winnen! Bye!”.