Prins William bedankt Massachussetts voor warm ontvangst

Prins William bedankt de inwoners van Massachussetts voor hun warme ontvangst tijdens de uitreiking van de Earthshot Prize. De prins is samen met zijn vrouw Catherine in de stad Boston om de prijs, een initiatief van William bestaande uit meerdere milieuprijzen, uit te reiken. “Catherine en ik zijn verheugd terug te zijn in de Verenigde Staten en we zijn gouverneur Baker en de First Lady van Massachussetts zeer dankbaar voor hun warme ontvangst in Boston”, aldus de prins op Twitter.

Verder benadrukt de prins van Wales dat dit bezoek zijn eerste overzeese bezoek is sinds het overlijden van zijn grootmoeder. De voormalige koningin van het Verenigd Koninkrijk was eerder al op bezoek geweest in de stad. “Zij herinnerde zich haar bezoek in 1979 met grote liefde”, laat hij weten.

Prins William noemt zichzelf en zijn grootmoeder een “optimist in het leven”, wat de reden is voor het ontstaan van de milieuprijs. “We hebben vorig jaar de Earthshot Prize gelanceerd met de ambitie een wereldwijd platform te creëren om te inspireren tot hoop en optimisme terwijl we de toekomst van onze planeet proberen te redden.”