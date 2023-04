Prins William bedankt organisatie voor campagne over darmkanker

Prins William heeft in een persoonlijke video zijn waardering geuit voor de aandacht die de No Butts-campagne heeft gegeven aan Deborah James. De podcastmaker overleed vorig jaar op 40-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. Lorraine Kelly van No Butts vraagt sindsdien aandacht voor de ziekte.

De Britse troonopvolger bedankt Kelly voor het werk dat zij doet. “Ik wilde jou en je team ontzettend bedanken voor alles wat jullie doen om met de No Butts-campagne aandacht te vragen voor darmkanker. Zoals je weet heb ik Deborah mogen ontmoeten, dus ik weet hoe belangrijk dit voor haar was”. zegt William in het korte clipje dat op sociale media is gedeeld.

William roept kijkers van het filmpje op zich beter in te lezen in de ziekte. “Ieder jaar krijgen 46.000 mensen de diagnose darmkanker en toch herkennen veel van ons, met name wij mannen, de symptomen van de ziekte niet. Dus als je dit ziet, neem dan alsjeblieft even de tijd om te luisteren en leer de signalen en symptomen van darmkanker te herkennen. Het zou je leven kunnen redden.”