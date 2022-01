Prins William bewijst laatste eer aan overleden pololerares

Prins William heeft de laatste eer bewezen aan zijn voormalig pololerares Claire Tomlinson, die op 13 januari op 77-jarige leeftijd overleed. De hertog van Cambridge en zijn broer prins Harry leerden de balsport te paard allebei van Tomlinson.

William woonde de dienst bij in de St Mary’s Church in Tetbury, in Groot-Brittannië. In totaal waren er ongeveer tweehonderd vrienden en familieleden aanwezig.

Tomlinson was een baanbrekende polospeelster. Ze was de eerste vrouw die tegen mannen mocht spelen op het tot dan toe alleen voor mannen toegankelijke hoogste niveau van de sport. Ze stond dermate goed aangeschreven dat prins Charles haar vroeg om zijn beide zoons polo te leren spelen. William en Harry zijn altijd fervente polospelers gebleven en hebben meermaals tegen elkaar gestreden in liefdadigheidswedstrijden.