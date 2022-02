Prins William bezoekt wereldtentoonstelling Expo 2020 in Dubai

Prins William heeft donderdag een bezoek gebracht aan de wereldtentoonstelling Expo 2020 in Dubai. Daar kreeg de hertog van Cambridge een rondleiding van de kroonprins van Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum. Ook de cultuurminister van het land, Noura Al Kaabi, staat de prins bij tijdens zijn bezoek aan de tentoonstelling.

De prins werd bij aankomst door verscheidene bezoekers gefilmd, zo is op een video te zien die hij via het officiële Twitteraccount van hem en zijn vrouw Catherine deelt. Iemand in de groep zwaait met een kleine vlag van het Verenigd Koninkrijk.

Daarna deelt de hertog van Cambridge een video van het UAE Pavilion, een bijgebouw dat de vorm heeft van een valk die vliegt. Het gebouw heeft “een iconische structuur”, schrijft de prins.

Wereldwijde schaal

Op een foto die William later deelt is te zien dat hij met een deel van de winnaars en finalisten van de Earthshowprize 2021 praat. Deze prijs is bedoeld voor mensen die bijdragen aan het milieu en milieubewustzijn. “Het is geweldig om ze hier te zien, terwijl ze hun initiatieven opnieuw op wereldwijde schaal laten zien”, stelt de prins.

Eerder op de dag bezocht de hertog van Cambridge een mangrovepark in Abu Dhabi, waar hij meehielp om jonge boompjes te planten. Prins William arriveerde woensdagavond per vliegtuig in het land, deelde hij eerder via Twitter.

Dit is het eerste officiële bezoek dat de hertog van Cambridge aan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) brengt. De reis heeft vooral tot doel de relatie tussen Groot-Brittannië en de golfstaten te versterken. Voor het land is het na de brexit belangrijk om wereldwijd nieuwe handelsovereenkomsten te sluiten.