Prins William bij uitvaart van voetballegende Bobby Charlton

Prins William is maandag aanwezig bij de uitvaart van de Britse voetballegende Bobby Charlton, die vorige maand op 86-jarige leeftijd overleed. In een filmpje dat werd gedeeld op X, is te zien dat de Britse troonopvolger bij de kathedraal van Manchester aankomt voor de uitvaart.

William is niet de enige bekende gast op de uitvaart van de oud-topvoetballer. Ook (oud-)spelers van Manchester United staan op de ruim duizendkoppige gastenlijst, melden Britse media. Voorafgaand aan de dienst kwam de rouwstoet aan bij Old Trafford, het stadion van ManUnited. De kist werd hier door een erehaag van jeugdspelers van de club verwelkomd. Bij het United Trinity-standbeeld, waar naast Charlton ook George Best en Denis Law zijn vereeuwigd, konden fans afscheid nemen van de Brit.

Ten tijde van het overlijden van Charlton deelde William, die ook voorzitter is van de Britse voetbalbond FA, al een bericht op X waarin hij hem “een echte grootheid die voor altijd herinnerd zal worden” noemde. “Sir Bobby Charlton. Kampioen First Division. Europees kampioen. Wereldkampioen. Heer. Legende”, zo omschreef William de geridderde overleden voetballer verder. “Dank u, Sir Bobby.”