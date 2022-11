Prins William brengt eerste officiële bezoek aan Cornwall

Prins William brengt donderdagmiddag een eerste officiële bezoek aan Cornwall sinds hij de titel ‘hertog van Cornwall’ draagt. De prins nam die titel over van zijn vader, koning Charles, na het overlijden van koningin Elizabeth in september dit jaar.

Tijdens zijn bezoek aan Cornwall, een graafschap in het zuidwesten van Engeland, spreekt de prins met lokale ondernemers. Hij neemt daarnaast een kijkje bij de lokale organisaties die op een eigen manier een bijdrage leveren aan het leven in Cornwall.

Zo bezoekt William Newquay Orchard, een groen landgoed waar onder meer lessen over het milieu en een gezonde levensstijl worden gegeven. Ook bezoekt hij een vrijwilligersorganisatie waar mensen kunnen werken aan hun mentale gezondheid en een organisatie waar mensen onder meer leren koken en tuinieren. William sluit zijn tour door Cornwall af met een bezoek aan Canteen at the Orchard, een café gerund door vrijwilligers waar men zich richt op duurzaamheid en lokale producten.

Prins William is naast hertog van Cornwall ook prins van Wales, graaf van Chester, hertog van Cambridge en hertog van Rothesay. Zijn vrouw Catherine draagt daarvan de vrouwelijke titels.