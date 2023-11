Prins William door jetlag niet bij Aston Villa tegen AZ

Prins William zit donderdag niet in het stadion voor de wedstrijd van zijn favoriete club Aston Villa tegen AZ. De Britse troonopvolger slaat het duel in de UEFA Conference League in Birmingham over omdat hij woensdag terugvliegt vanuit Singapore en verwacht een jetlag te hebben, vertelde hij in een video op Instagram.

Volgers konden William vragen sturen die hij via het sociale medium beantwoordde. Een van de vragen was of Aston Villa het Europese toernooi zou gaan winnen. “Ik zou graag denken dat het kan”, reageerde de prins lachend.

William wilde graag naar de wedstrijd tegen de Alkmaarse ploeg, maar durfde het niet aan door zijn jetlag. “Jammer, want ik keek er behoorlijk naar uit. Maar ik denk dat ik in slaap ga vallen, dus ik kijk thuis.”