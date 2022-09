Prins William eert grootmoeder in persoonlijke verklaring

Prins William heeft een ontroerend eerbetoon gebracht aan zijn donderdag op 96-jarige leeftijd overleden grootmoeder, koningin Elizabeth. In een uitgebreid statement schrijft de 40-jarige prins van Wales onder meer “ongelooflijk dankbaar” te zijn dat hij haar zo lang bij zich heeft mogen hebben.

“Donderdag verloor de wereld een buitengewone leider, wiens toewijding aan het land, het koninkrijk en het Gemenebest absoluut was”, stelt de prins. “Er zal de komende dagen veel worden gezegd over de betekenis van haar historische regeerperiode. Ik heb echter een oma verloren. En hoewel ik om haar verlies zal rouwen, voel ik me ook ongelooflijk dankbaar. Ik heb tot in mijn vijfde decennium het voordeel gehad van haar wijsheid en geruststelling. Mijn vrouw heeft haar begeleiding en steun twintig jaar gekregen.”

William zegt ook blij te zijn dat zijn drie kinderen, George, Charlotte en Louis vakanties met Elizabeth hebben doorgebracht en daarmee herinneringen hebben gecreëerd die hun hele leven meegaan. “Ze was aan mijn zijde op mijn gelukkigste momenten. En ze was aan mijn zijde tijdens de droevigste dagen van mijn leven. Ik wist dat deze dag zou komen, maar het zal enige tijd duren voordat de realiteit van het leven zonder oma echt zal aanvoelen”, aldus de prins.

Dankbaar

Dankbaar is de prins ook voor “de vriendelijkheid” die de koningin hem en zijn familie heeft getoond. “En ik dank haar namens mijn generatie voor het geven van een voorbeeld van dienstbaarheid en waardigheid in het openbare leven, dat weliswaar van een andere tijd was, maar altijd relevant voor ons allemaal.”

Tot slot haalt William nog een herinnering aan een uitspraak van zijn oma op. “Mijn grootmoeder zei ooit dat verdriet de prijs is die we voor liefde betalen. Al het verdriet dat we de komende weken zullen voelen, zal een bewijs zijn van de liefde die we voelden voor onze buitengewone koningin. Ik zal haar nagedachtenis eren door mijn vader, de koning, op elke mogelijke manier te steunen.”

Troonopvolger

William was donderdag samen met zijn familie bij Balmoral Castle in Schotland, waar zij aan het eind van de middag overleed. Vrijdag verliet de prins Balmoral om zich weer bij zijn gezin in Windsor te voegen. Zaterdag was hij samen met zijn vader en stiefmoeder Camilla aanwezig bij de officiële benoeming van zijn vader Charles tot koning. William is sinds het overlijden van Elizabeth de nieuwe troonopvolger van het Verenigd Koninkrijk. Ook nam hij verschillende titels van zijn vader over, waaronder die van prins van Wales.