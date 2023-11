Prins William eert overleden Britse journaliste bij benefietshow

Prins William is vrijdagavond onverwacht te zien geweest in het tv-benefiet Stand Up to Cancer op Channel 4. Tijdens het programma eerde de prins in een videoboodschap de Britse journaliste Deborah James, die vorig jaar op 40-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van darmkanker.

Tijdens Stand Up to Cancer wordt geld opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het benefiet is vergelijkbaar met Nederland staat op tegen kanker. Ook bij de Britse versie delen bekende mensen hun ervaringen met de ziekte en herdenken ze mensen die eraan zijn overleden.

William koos voor Deborah James en noemde haar onder meer een bijzonder mens. “Deborah heeft echt een verschil gemaakt in het leven van zoveel mensen, door de taboes te doorbreken die mensen ervan kunnen weerhouden om hun symptomen te laten checken.”

Passie voor het leven

Volgens de prins was er na de dood van James een toename aan mensen die zich lieten checken op darmkanker en werden er miljoenen gedoneerd aan organisaties die zich inzetten voor onderzoek naar kanker. William vond het een eer dat hij de journaliste heeft ontmoet en tot ‘Dame’ heeft gekroond. “Ik zal haar vriendelijkheid, warmte, eerlijkheid en de humor die ze had in tegenspoed nooit vergeten. Laten we allemaal leren van en geïnspireerd worden door haar passie voor het leven.”

James werd in 2018 gediagnosticeerd met darmkanker. Ze presenteerde daarna een programma op BBC Radio 5 over haar ziekte en bleef zich in de jaren tot aan haar dood inzetten voor onderzoek naar de ziekte.