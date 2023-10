Prins William en Catherine veroordelen aanvallen op Israël

De Britse prins William en prinses Catherine hebben zich uitgesproken over de situatie in Israël en in de Gazastrook. Via de socialemediakanalen van de prins en prinses van Wales werd een verklaring gedeeld waarin zij via een woordvoerder laten weten “diep bedroefd” te zijn door de gebeurtenissen van de afgelopen dagen.

“De prins en prinses van Wales zijn diep bedroefd door de verwoestende gebeurtenissen die zich de afgelopen dagen hebben voltrokken”, stelde de woordvoerder van het paar. “De verschrikkingen die de terroristische aanval van Hamas op Israël heeft veroorzaakt, zijn afschuwelijk; ze worden volkomen veroordeeld”, staat in de verklaring.

In het bericht wordt ook verwezen naar het bezoek dat prins William in 2018 bracht aan Israël. Hij was destijds het eerste lid van de Britse koninklijke familie dat daar voor een officieel bezoek heen ging. “De mensen die de prins van Wales in 2018 ontmoette, deelden een gemeenschappelijke hoop – op een betere toekomst. Te midden van zulk verschrikkelijk lijden blijven de prins en prinses die hoop delen”.