Prins William feliciteert vader Charles met 75e verjaardag

Prins William heeft op Instagram een oude foto gedeeld ter ere van de verjaardag van zijn vader, koning Charles. Hij is dinsdag 75 jaar geworden.

De foto is van een skivakantie in Oostenrijk uit 2004. Vader en zoon zitten samen op een hekje voor een officieel fotomoment. De twee zouden goedgemutst grapjes met de pers maken. Zo zei William dat zijn vader beter was in skiën dan hij, maar dat hij al redelijk in de buurt kwam.

Charles’ tweede zoon, prins Harry, heeft nog niets op sociale media geplaatst voor zijn vaders verjaardag.