Prins William gearriveerd in Dubai voor werkbezoek

Prins William is gearriveerd in Dubai, onder meer om daar de wereldtentoonstelling Expo 2022 bij te wonen. Dit is het eerste officiële bezoek dat hij aan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) brengt.

“Ik ben blij om in Dubai te arriveren voor de @DubaiEXPO en om de samenwerking met de VAE en internationale partners te bespreken”, meldt de hertog van Cambridge woensdagavond via het officiële Twitteraccount van hem en zijn vrouw Catherine. “Om zo een duurzamere wereld te realiseren samen met @EarthshotPrize en United for Wildlife.”

De prins deelt een foto uit het vliegtuig bij zijn bericht. Volgens Richard Palmer, royaltyverslaggever bij Daily Express, arriveerde de prins met een commerciële vlucht.