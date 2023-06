Prins William geeft startsein voor hulp aan daklozen in VK

Prins William gaat de komende vijf jaar op zes verschillende locaties in het Verenigd Koninkrijk aan de slag om dak- en thuislozen te helpen. Die aankondiging deed de prins van Wales maandag via de kanalen van zijn organisatie Homewards.

Een van de speerpunten van Homewards is het terugdringen van het aantal daklozen. In het Verenigd Koninkrijk leven naar verluidt zo’n 300.000 mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. “Want wat het hebben van een ’thuis’ ook voor jou betekent, wij geloven dat in een moderne en vooruitstrevende samenleving eenieder een veilig thuis moet hebben”, aldus William in een videoboodschap op sociale media.

Het project wordt gefinancierd vanuit de liefdadigheidsorganisatie van William en zijn echtgenote Catherine. Naar iedere locatie gaat 500.000 pond (583.403 euro). Vanuit welke locaties exact gewerkt gaat worden, wordt in een later stadium bekendgemaakt.

Met dit initiatief treedt William in de voetsporen van zijn overleden moeder, prinses Diana. De lancering van de projecten van Homewards vindt om die reden dan ook op 1 juli plaats, op de dag waarop ze jarig zou zijn. William werd op heel jonge leeftijd betrokken bij het welzijnswerk van Diana. Op 11-jarige leeftijd nam zij hem mee naar een opvangcentrum, waarvan de nu 41-jarige prins beschermheer is.