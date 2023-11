Prins William: gevolgen klimaatcrisis te zichtbaar om te negeren

Volgens de Britse prins William zijn de gevolgen van de klimaatcrisis het laatste jaar dermate zichtbaar geworden dat het onmogelijk is om die nog te negeren. Dat zei de Britse troonopvolger dinsdag tijdens de uitreiking van de Earthshot Prize in Singapore.

“Het afgelopen jaar waren er grote veranderingen, maar was er ook een nog grotere uitdaging”, zei William tijdens de uitreiking van de klimaatprijzen. “Het was een jaar waarin veel mensen zich verslagen voelden, maar zoals we vanavond gezien hebben, blijft er hoop.”

De Earthshot Prize is dinsdag uitgereikt aan vijf initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Zij hebben allemaal 1 miljoen Britse pond, omgerekend ruim 1,1 miljoen euro, gewonnen. Onder de prijswinnaars was onder meer een bedrijf dat batterijen voor elektrische voertuigen maakt die makkelijker te recyclen zijn. Ook een initiatief dat boeren helpt voedselverspilling tegen te gaan werd als winnaar uitgeroepen.