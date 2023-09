Prins William hoort over initiatieven om daklozen te helpen

De Britse prins William heeft donderdag een bezoek gebracht aan Bournemouth. De prins bezocht de kustplaats in het kader van zijn organisatie Homewards, die zich onder meer inzet om het aantal daklozen terug te dringen. Bournemouth is één van de zes centrale locaties waar Homewards opereert.

De prins van Wales sprak in Bournemouth met vertegenwoordigers over hun inzet om Homewards te steunen. De 41-jarige William ging onder meer langs bij een filiaal van broodjeszaak Pret A Manger. Daar hoorde hij over het Rising Stars-programma van de keten, dat mensen helpt om een baan te vinden en te behouden.

William bezocht donderdag ook het stadion van voetbalclub Bournemouth AFC. Daar werd de prins geïnformeerd over het werk dat de club, die uitkomt in de Premier League, doet om mensen te helpen die het risico lopen dakloos te worden.

De prins lanceerde Homewards in juni. De komende vijf jaar gaat de organisatie op verschillende locaties in het Verenigd Koninkrijk aan de slag om dak- en thuislozen te helpen.