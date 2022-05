Prins William hoort over nieuw kankeronderzoek Royal Marsden

Prins William heeft dinsdagochtend weer een bezoek gebracht aan het in kanker gespecialiseerde ziekenhuis Royal Marsden in Londen, waarvan hij beschermheer is. De Britse prins kreeg daar uitleg over het innovatieve werk van het gerenommeerde ziekenhuis.

In een video is te zien dat William spreekt met medewerkers, die hem onder meer vertelden over hun ervaringen en werkzaamheden. Ook hoorde hij over het onderzoek dat het ziekenhuis doet om de diagnose en behandeling van kanker in de toekomst te kunnen verbeteren en stond een korte rondleiding op het programma. Daarvoor moest de prins zijn pak omruilen voor operatiekleding, inclusief mondkapje en haarnetje.

De koninklijke familie heeft zelf ook te maken gehad met de ziekte. Onder anderen koning George VI, Edward VIII en prinses Margaret leden aan kanker. Ook de moeder van koningin Elizabeth, die ook Elizabeth heette, kreeg er in haar leven mee te maken.

De hertog van Cambridge heeft het ziekenhuis in zijn rol als voorzitter en beschermheer al meerdere keren bezocht.