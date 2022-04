Prins William ‘koppige optimist’ in aanpakken klimaatverandering

Prins William noemt zichzelf “een koppige optimist” als het aankomt op het aanpakken van klimaatverandering en de problemen die dit met zich meebrengt. “Des te meer we erover praten, des te meer er verandert”, zegt de prins in de Climate of Change-podcast, die wordt gepresenteerd door actrice Cate Blanchett en ondernemer en milieuactivist Danny Kennedy.

“Ik denk dat we het sneller kunnen dan we denken, want de oplossingen liggen er al”, zegt de prins. Hij is betrokken bij The Earthshot Prize, zo wordt ook tijdens de podcast benoemd, die jaarlijks wordt uitgereikt aan mensen die bijdragen aan het klimaat en klimaatbewustzijn. William geeft aan te geloven dat we samen een verandering teweeg kunnen brengen.

Blanchett constateert dat de prins erg optimistisch lijkt als het gaat om het onszelf redden uit “wat een crisis lijkt”. “Absoluut”, reageert William, die zegt te geloven dat “we enorme stappen kunnen zetten”.

Tussenjaar

De prins is naar eigen zeggen van jongs af aan een natuurliefhebber. Dat begon met het kijken van documentaires, “vooral van David Attenborough”, maar ook van huis uit heeft hij dit meegekregen. “Ik denk dat mijn vaders en opa’s jarenlange grote passie voor dat gebied ervoor heeft gezorgd dat mijn interesse en nieuwsgierigheid is gewekt”, legt hij uit. In zijn jeugd was hij dan ook graag buiten en klom hij in bomen, vertelt de prins.

Ook in zijn “tussenjaar”, het jaar tussen zijn middelbare school en de universiteit, heeft hij meer geleerd over de manier waarop we omgaan met de natuur. Destijds bracht William geruime tijd in Kenia door en sprak met bewoners over de manier waarop zij leven met de natuur. “Dan begin je er een beetje over te leren.”