Prins William legt krans voor oorlogsslachtoffers

Prins William heeft maandag een krans gelegd vanwege Anzac Day, de Nieuw-Zeelandse en Australische dodenherdenking. De prins eerde oorlogsslachtoffers bij het oorlogsmonument in Whitehall in Londen, de zogenoemde Cenotaph.

William zal maandag ook zijn oma koningin Elizabeth vertegenwoordigen bij een dienst vanwege Anzac Day in de Westminster Abbey in Londen. Zijn vrouw Catherine is daarbij ook aanwezig.

Prins Charles stond eerder op sociale media stil bij de dodenherdenking. Hij schreef onder meer te denken aan mensen die oorlogen niet hebben overleefd.