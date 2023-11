Prins William neemt deel aan drakenbootrace in Singapore

De Britse prins William sprong maandag in een drakenboot voor een roeiwedstrijd op de Kallang, de langste rivier in Singapore. De prins peddelde met negentien leden van het Britse drakenbootteam en won in een korte race, die onderdeel is van de festiviteiten rond de jaarlijkse uitreiking van de Earthshot-prijzen. De prijzen zijn een initiatief van William om duurzame ideeën te ontwikkelen.

De uitreiking is dinsdag. Genomineerden kunnen elk 1 miljoen pond (1,2 miljoen euro) winnen in vijf verschillende categorieën: natuurbescherming, schone lucht, oceaanherstel, eliminering van afval en klimaatverandering. De naam Earthshot is geïnspireerd door de moonshot-toespraak van de Amerikaanse president John F. Kennedy in 1962. Daarin spoorde hij zijn landgenoten aan om voor het einde van het decennium de maan te bereiken.

Bij drakenbootraces zitten telkens twintig peddelaars in lange, smalle boten met een drakenkop op de boeg en een drakenstaart op de steven. De traditie stamt uit China en bestaat al bijna 2000 jaar. In 1976 werd drakenbootracen een internationale sport.