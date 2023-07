Prins William nieuwe beschermheer van gezondheidsorganisatie

Prins William is de beschermheer van The Fleming Centre, een nieuwe gezondheidsorganisatie die zich inzet in de strijd tegen antimicrobiële resistentie. Dat houdt in dat microben die infecties veroorzaken weerstand ontwikkelen tegen behandelingen zoals antibiotica. Wereldwijd overlijden hierdoor ieder jaar meer dan een miljoen mensen.

Het centrum komt in het St. Mary’s Hospital in Paddington, Londen. Daar ontdekte naamgever Alexander Fleming in 1928 penicilline, het eerste antibioticum. Als beschermheer van het initiatief biedt prins William de komende vijf jaar ondersteuning aan de plannen voor het overwinnen van antimicrobiële resistentie.

Antimicrobiële resistentie is ontstaan door overmatig gebruik van antibiotica en andere antimicrobiële middelen. Wetenschappers verwachten dat er in 2050 jaarlijks zo’n 10 miljoen mensen zullen overlijden als er niet wordt ingegrepen. Het doel van The Fleming Centre is om bewustwording te creëren rondom het gebruik van antibiotica. The Fleming Centre zal onder meer tentoonstellingen organiseren om mensen voor te lichten.