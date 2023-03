Prins William prijst Poolse gastvrijheid tegenover vluchtelingen

Prins William is onder de indruk van de Poolse “gastvrijheid” tegenover vluchtelingen uit Oekraïne. Dat twittert de prins woensdagavond na een bezoek aan een opvangcentrum in de Poolse hoofdstad Warschau.

In het centrum wonen driehonderd vrouwen en kinderen die na de oorlog zijn gevlucht. Ze krijgen er onder meer gratis maaltijden, psychische hulp en Poolse les. “Het is echt een toevluchtsoord in de frontlinie van de humanitaire crisis”, schrijft William.

De prins sprak met medewerkers van het centrum en met vluchtelingen. Ook deed hij mee aan een potje tafeltennis.

William kwam woensdag aan in Polen en bracht in de stad Rzeszów, in het zuidoosten van het land, een bezoek aan Britse en Poolse militairen. Ook donderdag is de prins nog in het land. Dan legt William onder meer een krans bij het graf van de onbekende soldaat en bezoekt hij president Andrzej Duda.