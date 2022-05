Prins William reikt FA Cup uit aan Liverpool

Prins William heeft de FA Cup uitgereikt aan de spelers van Liverpool. The Reds, zoals de club ook wel wordt genoemd, wonnen in Londen de finale van Chelsea na het nemen van strafschoppen. In de wedstrijd en in de verlenging vielen geen doelpunten.

William had voor de wedstrijd al even kennisgemaakt met de spelers van Liverpool en Chelsea. Na de zinderende strafschoppenreeks reikte de royal eerst de herinneringsmedailles uit aan de scheidsrechters. Daarna kregen de spelers van Chelsea hun verliezersmedaille.

Vervolgens was het de beurt aan de spelers van Liverpool. Terwijl de teleurgestelde fans van Chelsea het Wembley-stadion verlieten, was het eerst coach Jürgen Klopp die zijn medaille omgehangen kreeg. Daarna volgden de spelers, onder wie Oranje-international Virgil van Dijk. Als laatste kreeg aanvoerder Jordan Henderson zijn medaille en overhandigde William hem ook de FA Cup.