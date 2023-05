Prins William roeit mee met mariniers

Prins William heeft getraind met mariniers die een roeitocht gaan doen om geld op te halen voor steun voor de mentale gezondheid van collega’s. De prins nam plaats in de roeiboot en voer mee over het meer in Buckinghamshire, in het zuidoosten van Engeland. Dat is te zien in een video die zondag is gedeeld door Kensington Palace.

De mariniers, die werken voor de Onderzeedienst van de Britse Koninklijke Marine, gaan later dit jaar weer over de Atlantische Oceaan roeien om geld in te zamelen. Dat deden ze al meerdere keren en ze wisten in totaal al 110.000 pond (zo’n 126.000 euro) op te halen. Tijdens de roeitocht kreeg William onder meer te horen over hun ervaringen en de voorbereidingen op de komende tochten.

Na afloop sprak de prins met de mariniers over hoe zij zelf werken aan hun mentale gezondheid. William zei onder meer hoe belangrijk het is om te weten waar je steun kunt vinden. “De enige manier om dit alles te doorstaan is door elkaar te steunen en elkaar er doorheen te slepen.”

De prins ging langs bij de mariniers in het kader van de Mental Health Awareness Week die tot en met zondag duurt. Tijdens deze jaarlijkse week wordt in het Verenigd Koninkrijk door diverse organisaties stilgestaan bij het belang van geestelijke gezondheid.