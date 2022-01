Prins William treurt om dood natuurbeschermer Richard Leakey

De Keniaanse paleoantropoloog Richard Leakey is zondag op 77-jarige leeftijd overleden. Op Twitter staat de Britse prins William, die de man goed kende, maandag stil bij zijn overlijden.

“Ik was zeer verdrietig toen ik hoorde over Richards Leakey’s overlijden”, schrijft William op het sociale medium. “Hij was een inspirerende en moedige natuurbeschermer en ik was bevoorrecht om hem te mogen ontmoeten. Hij transformeerde de Kenya Wildlife Service en deed heldhaftige pogingen om de stroperij van olifanten te stoppen. De natuurbescherming heeft een ware visionair verloren.”

Leakey is onder meer bekend van zijn ontdekking dat de moderne mens in Afrika is ontstaan. Zijn beroemdste vondst was de zogeheten Turkana-jongen, een bijna compleet skelet van de homo ergaster, een menssoort die op de homo erectus leek en 1,9 tot 1,4 miljoen jaar geleden leefde.