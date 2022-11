Prins William troost Wales na uitschakeling op WK

De Britse prins William heeft troostende woorden over voor Wales nadat de ploeg werd uitgeschakeld op het WK voetbal in Qatar. In een heuse ‘burenruzie’ was Engeland met 3-0 te sterk voor Wales, waardoor de Welshe voetballers als laatste eindigden in de poule.

Desondanks mag ‘Cymru’ trots zijn op wat ze bereikt hebben, vindt William, die de titel van prins van Wales draagt. “Eerste WK sinds ’58. Dit toernooi hebben jullie gespeeld met hart en trots. Ik kijk ernaar uit jullie te zien op het EK van 2024!”, zo schreef hij op Twitter.

Op voorhand kwam William voor een lastige keuze te staan. De zoon van koning Charles is ook president van de Britse voetbalbond FA. Toen de prins eerder zijn steun voor de Engelse ploeg uitsprak, werd hem dat in Wales niet in dank afgenomen. Later kwam William daarop terug door te zeggen dat hij zowel Engeland als Wales steunt op het WK.