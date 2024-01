Prins William verzet afspraken na ziekenhuisopname Catherine

Prins William verschijnt de komende tijd wat minder in het openbaar, nu zijn vrouw Catherine is opgenomen in het ziekenhuis. Dat melden verschillende Britse media, waaronder de BBC. De prins van Wales vervult in ieder geval in de periode dat Catherine in het ziekenhuis ligt geen officiële taken. Hij verplaatst daarom een aantal verplichtingen.

Het Britse koningshuis meldde eerder woensdag dat de prinses van Wales dinsdag een buikoperatie onderging en tien tot veertien dagen in het ziekenhuis moet blijven. Daarna zal de 42-jarige Catherine thuis verder herstellen. Ook in de periode direct na haar thuiskomst vervult William geen publieke taken.

Het Britse hof maakte niet bekend waarvoor Catherine is geopereerd. Tegenover de BBC gaf het paleis geen verdere details, maar zei wel dat er geen sprake was van kanker. De Britse omroep trekt wel de conclusie dat haar medische toestand “ernstig” is, met het oog op de tijdsduur dat Catherine in het ziekenhuis moet blijven. Dat zou ook blijken uit de toon van de verklaring van het paleis.