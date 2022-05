Prins William vindt coming-out voetballer Jake Daniels moedig

Prins William heeft zijn lof geuit over de 17-jarige voetballer Jake Daniels van de Engelse club Blackpool, die maandag openlijk bekendmaakte homoseksueel te zijn. De hertog van Cambridge noemt het moedig en hoopt dat hij een inspiratiebron is voor anderen.

“Voetbal zou een spel voor iedereen moeten zijn. Wat Jake heeft gedaan, vergt moed en zal hopelijk helpen barrières te slechten die geen plaats hebben in onze samenleving”, schrijft William dinsdag op Twitter. “Ik hoop dat zijn besluit om openlijk te spreken anderen het vertrouwen geeft hetzelfde te doen.”

Blackpool speelt op het een na hoogste niveau in Engeland. De verklaring die hij op de website van zijn club deelde over zijn coming-out is bijzonder. Er is op dit moment geen enkele voetballer in de hoogste Engelse voetbalcompetities die openlijk homoseksueel is. Datzelfde geldt voor alle andere grote competities in Europa. De laatste jaren gingen enkele voetballers Daniels wel voor, maar dat waren spelers die pas uit de kast kwamen toen hun actieve loopbaan al voorbij was.

Stap

Daniels durft de stap wel tijdens zijn loopbaan te zetten. “Dit seizoen was fantastisch voor mij op het veld. Ik heb mijn debuut in het eerste elftal gemaakt, dertig doelpunten gemaakt voor het hoogste jeugdteam, mijn eerste profcontract getekend en succes gedeeld met mijn teamgenoten”, schrijft Daniels. “Maar buiten het veld heb ik mijn echte ik verborgen, en verborgen wie ik daadwerkelijk ben. Ik weet mijn hele leven al dat ik homo ben. Ik voel me er nu klaar voor om daar voor uit te komen en mezelf te zijn.”

In Engeland was de laatste coming-out van een profvoetballer die van Justin Fashanu, in 1990. Dit leidde in de voetbalwereld tot negatieve reacties.