Prins William wenst vrouwenvoetbalelfteam succes: ‘Nu al trots’

Prins William heeft de Lionesses, het vrouwenvoetbalelftal van Engeland, succes gewenst. Dat deed de hertog van Cambridge via het officiële twitterkanaal van hemzelf en zijn vrouw Catherine.

Aanleiding is de start van het Europese kampioenschap vrouwenvoetbal, UEFA Women’s EURO 2022, dat dit jaar in Engeland plaatsvindt. “Succes aan de @Lionesses nu de Women’s Euro 2022 vandaag start. Jullie maken het land nu al trots en we zullen jullie aanmoedigen gedurende het kampioenschap! W.”

Het Britse elftal speelt woensdag tegen de Oostenrijkse ploeg.