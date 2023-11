Prins William wil ‘stap verder’ gaan dan familieleden

Prins William wil niet alleen aandacht vragen voor goede doelen, maar ziet het in zijn rol als Britse troonopvolger ook als doel om echt verandering teweeg te brengen. Hij wil daarin “een stap verder” dan zijn familie gaan, zei hij tegen Britse media tijdens zijn vierdaagse bezoek aan Singapore.

De 41-jarige William vindt dat de koninklijke familie tot nu toe vele goede doelen in de schijnwerpers heeft gezet, maar dat hij zich in de toekomst meer met bepaalde kwesties wil bemoeien. “Ik wil daadwerkelijk verandering brengen en als dat niet gaat, wil ik de mensen aan tafel brengen die wat wel kunnen”, aldus de prins van Wales.

William wil zich, anders dan zijn vader koning Charles die als prins van Wales beschermheer van meer dan 400 goede doelen was, verdiepen in een select aantal goede doelen. “Je moet gefocust blijven. Als je je aandacht te veel spreidt, kun je het niet aan en zul je niet de impact of de verandering teweegbrengen die je echt wilt.”

William is in Singapore voor de uitreiking van de Earthshot Prize. Dinsdag vroeg hij tijdens de ceremonie aandacht voor de gevolgen van de klimaatcrisis. Volgens de oudste zoon van koning Charles zijn die het laatste jaar dermate zichtbaar geworden dat het onmogelijk is om die nog te negeren.