Prinses Anne bezoekt set van Coronation Street

De Britse prinses Anne heeft maandag een bezoek gebracht aan de set van de ITV-soap Coronation Street. De zus van koning Charles kreeg een rondleiding langs de verschillende filmlocaties en werd tegelijkertijd geïnformeerd over een nieuwe verhaallijn waarin een zuuraanval voorkomt.

De 72-jarige Anne was volgens Britse media uitgenodigd omdat ze beschermvrouwe is van The Acid Survivors Trust International. De organisatie die opkomt voor slachtoffers van zuuraanvallen speelde een adviserende rol voor de producenten en schrijvers van de show over een reeks aankomende afleveringen, waarin het personage Daisy (gespeeld door Charlotte Jordan) het doelwit zal zijn van een zuuraanval door haar stalker.

Tijdens haar bezoek kreeg de prinses, die de set eerder bezocht in 2016, een voorproefje van enkele scènes. Anne sprak met producenten van de soap en ontmoette Jordan om haar ervaringen met de bewuste opnames, die volgende week worden uitgezonden, te bespreken.

Coronation Street bestaat al meer dan zestig jaar en is de langstlopende soap ter wereld. In de zomer van 2021 kwam koningin Elizabeth een kijkje nemen op de set.