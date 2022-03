Prinses Anne bezoekt ziekenhuisschip in Rotterdam

De Britse prinses Anne heeft vrijdag een bezoek gebracht aan Rotterdam. De dochter van koningin Elizabeth ging aan boord van de Global Mercy, het grootste ziekenhuisschip ter wereld.

Anne is beschermvrouwe van Mercy Ships International. Ze kreeg tijdens haar bezoek een rondleiding op het schip en luisterde naar de verhalen van verschillende vrijwillige bemanningsleden.

“Het is een eer om beschermvrouwe te zijn van Mercy Ships en onderdeel te zijn van de viering van het allereerste, speciaal gebouwde, trainings- en ziekenhuisschip in de Mercy Ships vloot”, zegt Anne op het Instagram-account van Mercy Ships. “Een mix van vrijwilligers vanuit de hele wereld brengt uitstekende chirurgie, kennis en medische vaardigheden – iedereen die hier komt heeft een vaardigheid en is blij om te dienen in welke vorm dan ook om een bijdrage te leveren aan het geheel.”

De Global Mercy arriveerde eind februari in Rotterdam. Het schip ligt naast de Erasmusbrug aangemeerd. Op 15 maart verlaat het schip de Rotterdamse wateren en gaat het richting Afrika.