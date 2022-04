Prinses Anne gaat langs bij brandweer in Sydney

Prinses Anne is zondag tijdens de tweede dag van haar werkbezoek aan Australië langsgegaan bij de brandweer in Sydney. Brandweerlieden vertelden de dochter van koningin Elizabeth over hun werk tijdens bosbranden en overstromingen in de afgelopen jaren.

Anne, die het land van het Gemenebest namens haar moeder bezoekt, ging ook in gesprek met nabestaanden van vrijwilligers die tijdens hun werk voor de brandweer zijn overleden. Zo vertelde volgens de Daily Mail families van twee mannen over hoe zij om het leven kwamen nadat hun wagen van de weg was geraakt door een omgevallen boom.

Na haar bezoek aan de brandweer was Anne in de buitenwijk Homebush. Daar nam ze een kijkje bij diverse tentoonstellingen.

De prinses begon zaterdag aan haar driedaagse bezoek aan Australië. Ze was onder meer aanwezig bij de opening van de Royal Easter Show in Sydney, een jaarlijks evenement in de twee weken rond Pasen waarbij Australische tradities worden gevierd. Anne vertrekt maandag weer en vliegt dan door naar Papoea-Nieuw-Guinea.