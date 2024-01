Prinses Anne geeft president Sri Lanka boodschap van Charles

De Britse prinses Anne heeft tijdens haar bezoek aan Sri Lanka een boodschap van koning Charles overgebracht aan de president van het land en zijn vrouw. De jongere zus van de koning en haar man Tim Laurence zijn woensdag aangekomen in het land en blijven hier tot en met vrijdag. Het bezoek vindt plaats ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de diplomatieke relatie tussen de voormalige kolonie Sri Lanka en het Verenigd Koninkrijk.

Op de website van het Britse koninklijk huis is een foto te zien van prinses Anne, die een kaartje overhandigt aan president Ranil Wickremesinghe. “Ik wil u en het volk van Sri Lanka mijn beste wensen overbrengen nu we de 75e verjaardag van de bilaterale betrekkingen tussen onze twee landen vieren, zoals gemarkeerd door het bezoek van mijn lieve zus, The Princess Royal”, luidt de boodschap.

De prinses heeft verschillende evenementen op de planning staan tijdens haar bezoek. Ze heeft onder meer het hoofdkantoor van de internationale organisatie Save The Children Sri Lanka bezocht in de hoofdstad Colombo. De prinses is beschermvrouwe van die organisatie in het Verenigd Koninkrijk.

Prinses Anne bezocht Sri Lanka in 1995 met Save The Children, dat zich inzet voor kinderrechten, om meer te horen over de projecten van de organisatie in het land.