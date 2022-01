Prinses Anne ‘hardst werkende’ Britse royal van 2021

Prinses Anne heeft van alle Britse royals dit jaar de meeste officiële activiteiten ondernomen. De 71-jarige dochter van koningin Elizabeth ging in totaal 387 keer op pad, telde The Times.

Annes broer prins Charles volgt op korte afstand met 385 activiteiten. De twee hebben al enkele jaren veruit de meeste verplichtingen nadat de koningin en haar inmiddels overleden man prins Philip het wat rustiger aan gingen doen. De cijfers komen overigens nog niet in de buurt van voor de coronacrisis. In 2019 zat Charles op 521 en Anne op 506.

Prins William (235 activiteiten), prins Edward (204) en zijn vrouw gravin Sophie (194) completeren in 2021 de top 5van de hardst werkende royals. Daarna komt pas koningin Elizabeth met 184 activiteiten.

Voor de meeste activiteiten hoefde Elizabeth overigens haar huis niet uit. Deze deed ze via telefoon of video omdat ze vanwege corona grotendeels op Windsor Castle bleef. In 2019 had de koningin nog 295 verplichtingen.