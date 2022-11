Prinses Anne legt krans ter nagedachtenis aan Falklandoorlog

Prinses Anne heeft vrijdag een krans bij het Liberation Memorial in Stanley gelegd. Dat deed de Britse prinses omdat het veertig jaar geleden is dat de Falklandeilanden werden bevrijd van de Argentijnse militaire bezetting.

Het 1982 Liberation Memorial is een oorlogsmonument in Stanley, de hoofdstad van de Falklandeilanden. Het is gemaakt ter nagedachtenis aan alle Britse strijdkrachten die dienden en zijn overleden in de Falklandoorlog. De Falklandoorlog had in 1982 plaats tussen het Verenigd Koninkrijk en Argentinië.

Anne brengt momenteel een zesdaags bezoek aan de Falklandeilanden. Haar partner, Sir Tim Laurence, vergezelt haar.