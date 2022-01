Prinses Anne maakt zich hard voor eerlijke voedselprijzen

Volgens de Britse prinses Anne moeten consumenten en verkopers zich meer bewust worden van voedsel en waar het vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt. Dat zei de royal donderdag tijdens de Oxford Farming Conference waar zij beschermvrouwe van is en jaarlijks een speech geeft.

Het thema van de conferentie dit jaar is ‘Routes naar Veerkracht’, volgens Anne is dat nu meer dan ooit van toepassing “gezien de uitdagingen waar boeren en telers tegenaan kijken”. “De stijgende energiekosten en de problemen op de arbeidsmarkt hebben een enorme impact op sommige bedrijven. Daar komt nog bij dat de coronapandemie voor veel bedrijven en toeleveringsketens nog steeds parten speelt”, aldus de prinses.

Anne houdt zelf schapen, varkens en kippen op haar landgoed Gatcombe Park in Gloucestershire en weet dus het een en ander van de agrarische cultuur af. “Het is om een groot aantal redenen duidelijk dat de bevoorradingsketens moeten worden vereenvoudigd en dat verkopers en consumenten de werkelijke kosten van voedsel moeten begrijpen en betalen”, is daarom haar boodschap.