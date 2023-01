Prinses Anne ontmoet Britse troepen in Estland

De Britse prinses Anne is dinsdag in Estland. Ze is in het land voor een ontmoeting met president Alar Karis en zal een bezoek brengen aan Britse soldaten bij de militaire basis Tapa.

De jongere zus van koning Charles draagt de eretitel van kolonel van de King’s Royal Hussars. Dat regiment dient momenteel in Tapa, als onderdeel van een zogeheten battlegroup van de NAVO.

Het is niet de eerste keer dat Anne een bezoek brengt aan Estland. Zij was er voor het laatst in mei 2019. In september was prins Edward in de Baltische staat. Ook hij ontmoette toen Britse militairen die in het land gevestigd waren.