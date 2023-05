Prinses Anne snapt discussie over monarchie

Prinses Anne snapt dat er discussie is over de monarchie. Het is echter niet aan haar om die discussie te voeren, zo vertelt ze in een uitgebreid interview met het Canadese CBC News: The National.

“Er zullen overal gesprekken gevoerd worden, maar het is geen gesprek dat ik per se zou voeren”, zegt de 72-jarige zus van koning Charles. “Ik snap dat er een moment moet komen om die discussie te voeren. Maar ik wil onderstrepen dat de monarchie, samen met de grondwet, voor een vorm van continuïteit zorgt. En dat is moeilijk om op een andere manier te bereiken.”

In aanloop naar de kroning van koning Charles op 6 mei kwamen in het jaarlijkse onderzoek British Social Attitudes Survey cijfers naar buiten over het vertrouwen in de Britse monarchie, dat dit jaar een laagterecord heeft bereikt. Ongeveer drie op de tien Britten vindt de monarchie “heel belangrijk”. Zo’n 45 procent van de Britten vindt dat de monarchie moet worden afgeschaft, dat het “totaal onbelangrijk” is of dat het “vrijwel onbelangrijk” is. Een jaar geleden was dat nog 35 procent van de Britten.

De prinses wordt ook gevraagd hoe zij omgaat met kritiek op de monarchie. “Wij hoeven er niet mee te dealen, omdat het om de koning draait”, zegt ze daarop. “Wij als familie moeten die rol ondersteunen. We hopen dat wat wij doen, bijdraagt aan de monarchie en bijdraagt aan een bepaalde continuïteit.”