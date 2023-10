Prinses Catherine bezoekt universiteit in Nottingham

Prinses Catherine heeft woensdag een bezoek gebracht aan de stad Nottingham. De prinses van Wales was bij de Nottingham Trent University en hoorde daar wat universiteiten doen om de mentale gezondheid van studenten te ondersteunen.

Tijdens het bezoek aan Nottingham sprak Catherine met enkele studenten die andere studenten helpen, die problemen met hun geestelijke gezondheid ervaren. In het gesprek sprak de prinses van Wales ook over haar eigen studietijd.

Het uitstapje is onderdeel van een reeks bezoeken van Catherine in het kader van mentaal welzijn. Dinsdag waren de prinses en haar man prins William op World Mental Health Day in Birmingham. Daar spraken ze met jongeren over mentale gezondheid.

Catherine was woensdag zonder haar man op pad. William had zijn eigen verplichtingen in Milton Keynes. De prins ontmoette in die stad medewerkers van noodhulpdiensten om met ze te praten over mentale gezondheid.