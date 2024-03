Zien: Prinses Catherine dankbaar voor steunbetuigingen na buikoperatie

De Britse prinses Catherine heeft iedereen bedankt die haar berichten heeft gestuurd nadat zij aan haar buik is geopereerd. Dat doet de prinses van Wales zondag in een bericht op social media. Daarbij is ook de eerste foto van Catherine gedeeld sinds de operatie.

“Bedankt voor jullie vriendelijke wensen en voortdurende steun in de afgelopen twee maanden”, schrijft Catherine in het bericht. Daarbij deelt ze een foto van zichzelf en haar drie kinderen, prins George, prinses Charlotte en prins Louis. De foto is gemaakt door haar man, prins William.

Ook wenst Catherine iedereen een fijne Moederdag. In het Verenigd Koninkrijk wordt Moederdag altijd drie weken voor Pasen gevierd.

In januari heeft Catherine een buikoperatie ondergaan. Als gevolg daarvan is haar agenda leeggemaakt. Sindsdien is ze thuis aan het revalideren. Eerder is gecommuniceerd dat Catherine haar werkzaamheden na Pasen pas hervat.